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В Кривом Роге поврежден жилой дом, в Харькове – "колоссальные инфраструктурные разрушения"

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 13:23
В Кривом Роге поврежден жилой дом, в Харькове –
Фото: ГСЧС

В Кривом Роге в результате сегодняшней ракетной атаки россиян частично разрушен трехэтажный жилой дом. Погибли два человека, восемь получили ранения, под завалами могут быть еще люди, сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул. В Харькове враг нанес "колоссальные инфраструктурные разрушения", отметил мэр города Игорь Терехов.

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По Кривому Рогу, по информации Вилкула, оккупанты нанесли несколько ракетных ударов. Разрушен объект энергетической инфраструктуры. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом ранения получили восемь человек, в том числе четверо детей. Погибли по меньшей мере два человека. Продолжается разбор завалов.

Жители этого дома и соседних домов находятся в пунктах временного пребывания. Аварийные бригады ликвидируют последствия попадания в соседних домах, школе и больнице, сообщил глава ОВА.

Энергетики ввели режим экстренных и аварийных отключений в Кривом Роге. "Вода частично отсутствует. Где это возможно – идет включение системы на генераторах", – написал Вилкул.

По данным ГСЧС, один подъезд трехэтажного жилого дома полностью разрушен. Спасатели сообщили о двух погибших и шести раненых, из них трое несовершеннолетних. Также чрезвычайники спасли три человека, из них двое несовершеннолетних.

"Под завалами еще, возможно, находятся люди. Ликвидация последствий продолжается", – говорится в сообщении.

В Кривом Роге поврежден жилой дом, в Харькове – "колоссальные инфраструктурные разрушения"

В Кривом Роге поврежден жилой дом, в Харькове – "колоссальные инфраструктурные разрушения"

Вилкул напомнил адреса пунктов несокрушимости в городе.

Мэр Харькова сообщил, что в результате российских обстрелов "есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего – энергетическая система".

"Я прошу вас отнестись с терпением к происходящему. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться пунктами несокрушимости", – написал Терехов.

Вадим Ребрина
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