В Крыму набирают наемников в две новые ЧВК – Генштаб

Российские оккупанты создали две новые частные военные компании и пытаются завербовать наемников во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов:

В Крыму объявили набор в две новосозданные ЧВК – Щит и Русич. Туда приглашают бывших военных и силовиков, в приоритете – офицеры. Чтобы привлечь наемников, им обещают высокие зарплаты и якобы не привлекать к боевым действиям в Украине.

Возле Раденска Херсонской области оккупанты построили сеть окопов и блиндажей. Для этого они использовали морские контейнеры, которые перед этим выполняли роль полевого госпиталя.

Действия Сил обороны Украины:

За сутки украинские военные отбили в Луганской области атаки возле Стельмаховки и Кременной. В Донецкой – возле Раздоловки, Соли, Красной Горы, Парасковьевки, Подогородного, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Первомайского и Красногоровки.

Авиация нанесла 20 ударов по скоплениям врага и три – по позициям зенитных-ракетных комплексов. Сбито вертолет Ка-52 и два беспилотника Орлан-10.

Ракетные войска и артиллеристы поразили российский пункт управления, семь районов скопления живой силы и три склада боеприпасов.

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Марко Сировой

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