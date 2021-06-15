В Крыму оккупанты блокируют сайты с информацией о СOVID-19 – правозащитники

В Крыму российские оккупанты блокируют сайты, на которых размещена информация о распространении коронавируса. Об этом сообщила глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Крым.Реалии.

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По ее словам, Россия постоянно пытается лишить крымчан доступа к информации, закрывая доступ к популярным украинским СМИ, также заблокирован доступ к сайту Меджлиса и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По информации Скрипник, в оккупированном Крыму также блокировали доступ к сайтам международных организаций с информацией о распространении коронавируса.

"Были зафиксированы случаи, когда блокировали сайты, связанные с реальной информацией о распространении коронавируса в мире. В 2020 году Россия пыталась блокировать международные сайты с такой информацией, чтобы это помогло ей с пропагандой вакцинации, а также запугать людей, которые собирались на подконтрольную Украине территорию", – сказала Скрипник.

Как сообщается, в оккупированном Крыму в последние недели фиксируется рост случаев заражения коронавирусом.

В то же время отмечается, что сведения российских оккупантов о ситуации в Крыму с заболеваемостью COVID-19 не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.

Правозащитники утверждают, что эта статистика оккупантов существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирования среди российских военных и спецслужб.

3 июня Минздрав сообщил о начале записи на вакцинацию против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Наталия Медведева

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