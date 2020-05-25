Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Крыму оккупанты предъявили обвинение владельцу крымскотатарского телеканала

В Крыму оккупанты предъявили обвинение владельцу крымскотатарского телеканала - Фото
Ленур Ислямов (Скриншот видео 15 минут/Youtube)
25.05.2020, 16:38

Российские оккупанты предъявили обвинение владельцу крымскотатарского телеканала ATR Ленуру Ислямову

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" начал рассмотрение по существу уголовного дела против владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова. 25 мая ему предъявили обвинение. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

По его словам, представитель российской прокуратуры предъявил Ислямову обвинение по статьям УК России – "создание незаконного вооруженного формирования, подготовка и совершение диверсий", а также в "публичные призывы к нарушению территориальной целостности России".

"Прокуратура считает, что вина моего подзащитного доказана. Защита в свою очередь не признала вину в полном объеме. Оценивая не только обвинительное заключение, но и уголовное дело, я пришел к выводу, что деяния, которые вменяют моему подзащитному, не подтверждаются доказательствами, которые есть в материалах дела", – сказал Ладин.

Ислямов ранее говорил, что не намерен лично принимать участие в судебных заседаниях подконтрольного России "Верховного суда Крыма". 

В октябре 2015 года российская ФСБ возбудила уголовное дело против Ислямова и объявила его в федеральный розыск.

В декабре 2015 года подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал имущество Ислямова, находившееся на полуострове. 21 декабря Наталья Поклонская, которая тогда была российским прокурором Крыма, сообщила, что Ислямову предъявлено заочное обвинение в диверсии. Ислямов назвал все эти решения нелегитимными.

Телеканал ATR с 1 апреля 2015 года прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма. Вещание возобновилось с 17 июня 2015 года – телеканал переехал в Киев.

Читайте также: Замгендиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева в России назвали террористом

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Крым ленур ислямов ATR
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 