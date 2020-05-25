В Крыму оккупанты предъявили обвинение владельцу крымскотатарского телеканала

Ленур Ислямов (Скриншот видео 15 минут/Youtube)

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" начал рассмотрение по существу уголовного дела против владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова. 25 мая ему предъявили обвинение. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

По его словам, представитель российской прокуратуры предъявил Ислямову обвинение по статьям УК России – "создание незаконного вооруженного формирования, подготовка и совершение диверсий", а также в "публичные призывы к нарушению территориальной целостности России".

"Прокуратура считает, что вина моего подзащитного доказана. Защита в свою очередь не признала вину в полном объеме. Оценивая не только обвинительное заключение, но и уголовное дело, я пришел к выводу, что деяния, которые вменяют моему подзащитному, не подтверждаются доказательствами, которые есть в материалах дела", – сказал Ладин.

Ислямов ранее говорил, что не намерен лично принимать участие в судебных заседаниях подконтрольного России "Верховного суда Крыма".

В октябре 2015 года российская ФСБ возбудила уголовное дело против Ислямова и объявила его в федеральный розыск.

В декабре 2015 года подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал имущество Ислямова, находившееся на полуострове. 21 декабря Наталья Поклонская, которая тогда была российским прокурором Крыма, сообщила, что Ислямову предъявлено заочное обвинение в диверсии. Ислямов назвал все эти решения нелегитимными.

Телеканал ATR с 1 апреля 2015 года прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма. Вещание возобновилось с 17 июня 2015 года – телеканал переехал в Киев.

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