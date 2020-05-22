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Замгендиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева признали террористом в России

Замгендиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева признали террористом в России - Фото
Айдер Муждабаев (Фото: twitter.com/aydermuzhdabaev)
22.05.2020, 21:33

В России признали террористом замгендиректора телеканала ATR, журналиста Айдера Муждабаева

Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально признали террористом. Об этом Муждабаев написал в Twitter.

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"Принимаю поздравления! Теперь я, как и много других крымчан и украинцев, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", – написал Муждабаев.

Журналист опубликовал документ, в котором его обвиняют по статье – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.

Фото: twitter.com/aydermuzhdabaev

Фото: twitter.com/aydermuzhdabaev

Фото: twitter.com/aydermuzhdabaev

  • 1 августа 2019 года ведущая первого крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова узнала из соцсетей, что оккупанты в Крыму завели против нее "уголовное дело", обвинив ее в "участии в незаконном вооруженном формировании".
Наталия Медведева
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Айдер Муждабаев ATR
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