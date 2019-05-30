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30.05.2019, 15:22

В Крыму российские оккупанты задержали двух активисток

В Крыму российские оккупанты задержали двух активисток - Фото
Фото: ru.krymr.com

Одной из них инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики"

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В оккупированном Россией крымском городе Джанкой российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымского адвоката Эмиля Курбединова.

По его словам, активистку задержали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", что грозит женщине административным арестом.

Курбединов сообщил, что силовики везут Зудиеву в Симферополь.

По словам мужа активистки, ее задержали на рынке. Мужчина говорит, что силовики были одеты в гражданское.

Публичных комментариев по этому инциденту оккупанты пока не давали.

Позже Курбединов сообщил, что в Бахчисарае задержали жену фигуранта дела Хизб ут-Тахрир Мумине Салиеву. Правозащитницу задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму возле собственного дома.

Сегодня Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом осудить действия России по нарушению прав коренных народов на ее территории. 

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Теги: Крым, активист, Лутфие Зудиева
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