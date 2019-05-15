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15.05.2019, 20:13

В КСУ рассказали, за что именно уволили Шевчука: документ

В КСУ рассказали, за что именно уволили Шевчука: документ - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Опубликован вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного суда

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Конституционный суд опубликовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, согласно которому со своей должности был уволен глава суда Станислав Шевчук.

В частности, судьи обвинили Шевчука в том, что он незаконно назначал для себя внештатных советников.

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Еще одна претензия судей КСУ к бывшему главе касается его заявления в одном из интервью, в котором он сказал, что никогда не приведет к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы.

В выводе комиссии говорится о том, что это публичное заявление Шевчук сделал "безосновательно, и оно не соответствует статусу судьи и главы КСУ". Судьи КСУ считают это высказывание "политическим заявлением и неправомерным вмешательством в политический процесс".

Также в документе отмечается, что Шевчук проигнорировал право судей КСУ на публикацию их отдельного мнения касательно одного из актов суда. Речь идет о выводе КСУ о конституционности законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

Кроме того судьи обвинили Шевчука в том, что он препятствовал рассмотрению дела о конституционности постановления Верховной Рады о применении персональных экономических санкций.

Вчера судьи КСУ выразили Шевчуку недоверие, а также большинством голосов проголосовали за освобождение его не только с должности председателя, но и с должности судьи КС.

Шевчук назвал свое увольнение  "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти" и пообещал подать иск в суд.

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Теги: Станислав Шевчук, увольнение, ксу, комиссия
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