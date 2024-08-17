В Кулебы опровергли сообщение российской пропаганды о "подготовке Украиной ударов по АЭС"

Спикер МИД подчеркнул, что Украина не имеет ни намерений, ни возможности совершать какие-либо подобные действия

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел опровергло сообщение российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Соответствующее заявление обнародовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

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"Мы наблюдаем очередной всплеск сумасшедшей российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС. Официально опровергаем эти ложные сообщения", – заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия.

"Россия должна прекратить распространять опасную ложь. Украина всегда была и остается преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их получать", — добавил спикер МИД.

Он напомнил, что когда Россия впервые распространила подобную дезинформацию в 2022 году, Украина пригласила миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла российские фейки.

16 августа ряд российских пропагандистских ресурсов написал, что Украина якобы планирует нанести удары по Курской АЭС и временно оккупированной Запорожской АЭС.

Вечером 11 августа глава Никопольской РГА сообщил, что россияне подожгли автомобильные шины в градирне оккупированной ЗАЭС.

Впоследствии факт пожара подтвердил президент Зеленский и опубликовал соответствующее видео.

МАГАТЭ отреагировало на пожар на ЗАЭС. В агентстве утверждают, что эксперты видели темный дым на севере объекта, а до этого слышали "многочисленные взрывы".

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