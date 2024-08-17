У Кулеби спростували повідомлення російської пропаганди про "підготовку Україною ударів по АЕС"

Речник МЗС наголосив, що Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ спростувало повідомлення російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Відповідна заява оприлюднена в Telegram-каналі зовнішньополітичного відомства.

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"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення", – заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії.

"Росія має припинити поширювати небезпечну брехню. Україна завжди була і залишається відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх здобувати", – додав речник МЗС.

Він нагадав, що коли Росія вперше поширила подібну дезінформацію у 2022 році, Україна запросила місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала російські фейки.

16 серпня низка російських пропагандистських ресурсів написала, що Україна нібито планує завдати ударів по Курській АЕС та тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Ввечері 11 серпня очільник Нікопольської РДА повідомив, що росіяни підпалили автомобільні шини в градирні окупованої ЗАЕС.

Згодом факт пожежі підтвердив президент Зеленський й опублікував відповідне відео.

МАГАТЕ відреагувало на пожежу на ЗАЕС. У агентстві стверджують, що експерти бачили темний дим на півночі об'єкта, а перед цим чули "численні вибухи".

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