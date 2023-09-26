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В Латвии за наклейки "Я русский" на авто будут штрафовать и заставлять снимать – полиция

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 00:10
В Латвии за наклейки
Фото: Twitter

Латвийская полиция сообщила в Twitter, что в случае обнаружения наклеек "Я русский" на автомобилях, правоохранители потребуют их снять и объяснить мотивы их размещения. Ведомство отмечает, что в случае нарушения законодательства лица, разместившие эти наклейки, могут быть привлечены административной ответственности за прославление военной агрессии или военных преступлений.

"Полицейские в случае обнаружения транспортных средств, покрытых такими надписями, безотлагательно припишут лицам их устранить, а также объяснить цели и мотивы размещения такой надписи. Лица могут быть привлечены к административной ответственности", – сообщило ведомство.

Полиция обратила внимание, что с учетом текущей геополитической ситуации, войны России против Украины и "общего контекста", любое прославление военной агрессии недопустимо.

К этому также относится и размещение на транспортных средствах провокационных надписей на русском языке, например "Я русский/русская", сообщили правоохранители.

"Таким образом [через эти наклейки], возможно, прославляется военная агрессия или выражается поддержка военных преступлений, совершенных страной-агрессором в Украине", – сообщает полиция Латвии.

Если будут установлены нарушения законодательства, соответствующие лица могут быть привлечены к административной ответственности за прославление военной агрессии или военных преступлений, отмечает ведомство.

Местные СМИ сообщали, что максимальный штраф за это – до 360 евро для физических лиц и 2900 евро для юридических лиц.

Литовская полиция призывает жителей страны сообщать о транспортных средствах с такими надписями по телефону 110.

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Артём Джерипа
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ЛатвияРоссиявойнаполицияавто
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