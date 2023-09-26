В Латвии за наклейки "Я русский" на авто будут штрафовать и заставлять снимать – полиция

Латвийская полиция сообщила в Twitter, что в случае обнаружения наклеек "Я русский" на автомобилях, правоохранители потребуют их снять и объяснить мотивы их размещения. Ведомство отмечает, что в случае нарушения законодательства лица, разместившие эти наклейки, могут быть привлечены административной ответственности за прославление военной агрессии или военных преступлений.

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"Полицейские в случае обнаружения транспортных средств, покрытых такими надписями, безотлагательно припишут лицам их устранить, а также объяснить цели и мотивы размещения такой надписи. Лица могут быть привлечены к административной ответственности", – сообщило ведомство.

Полиция обратила внимание, что с учетом текущей геополитической ситуации, войны России против Украины и "общего контекста", любое прославление военной агрессии недопустимо.

К этому также относится и размещение на транспортных средствах провокационных надписей на русском языке, например "Я русский/русская", сообщили правоохранители.

"Таким образом [через эти наклейки], возможно, прославляется военная агрессия или выражается поддержка военных преступлений, совершенных страной-агрессором в Украине", – сообщает полиция Латвии.

Если будут установлены нарушения законодательства, соответствующие лица могут быть привлечены к административной ответственности за прославление военной агрессии или военных преступлений, отмечает ведомство.

Местные СМИ сообщали, что максимальный штраф за это – до 360 евро для физических лиц и 2900 евро для юридических лиц.

Литовская полиция призывает жителей страны сообщать о транспортных средствах с такими надписями по телефону 110.

Valsts policija, konstatējot transportlīdzekļus, kas aplīmēti ar šāda veida uzrakstiem, personām nekavējoties liks tos noņemt, kā arī skaidrot šāda uzraksta izvietošanas mērķi un motivāciju. Personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. Plašāk lasiet attēlā: pic.twitter.com/OnIVfd6eRS — Valsts policija (@Valsts_policija) September 25, 2023

13 сентября страны Балтии полностью запретили въезд автомобилей с российскими номерами.

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