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У Латвії за наліпки "Я русский" на авто штрафуватимуть – поліція

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 00:10
У Латвії за наліпки
Фото: Twitter

Латвійська поліція повідомила у Twitter, що в разі виявлення наліпок "Я русский" на автівках, правоохоронці вимагатимуть їх зняти та пояснити мотиви їх розміщення. Відомство зауважує, що в разі порушення законодавства, особи, які розмістили ці наліпки, можуть бути притягнені адміністративної відповідальності за прославлення військової агресії чи воєнних злочинів

"Поліціянти у разі виявлення транспортних засобів, покритих такими написами, невідкладно припише особам їх усунути, а також пояснити мету та мотиви розміщення такого напису. Особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності", – повідомило відомство.

Поліція звернула увагу, що з урахуванням поточної геополітичної ситуації, війни Росії проти України та "загальний контекст", будь-яке прославлення військової агресії є неприпустимим.

До цього також відноситься і розміщення на транспортних засобах провокаційних написів російською мовою, наприклад "Я русский/русская", повідомили правоохоронці.

"Таким чином [через ці наліпки], можливо, прославляється військова агресія або виражається підтримка воєнних злочинів, скоєних країною-агресором в Україні", – повідомляє поліція Латвії.

Якщо буде встановлено порушення законодавства, відповідні особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за прославлення військової агресії чи воєнних злочинів, зазначає відомство.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що максимальний штраф за це – до 360 євро для фізичних осіб і 2900 євро для юридичних осіб.

Литовська поліція закликає жителів країни повідомляти про транспортні засоби з такими написами за номером телефону 110.

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Артем Джеріпа
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