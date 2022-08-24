В Латвии за поддержку агрессии РФ начаты 125 уголовных и 290 административных производств

Государственная полиция Латвии открыла 125 уголовных и 290 административных производств против граждан страны за действия в поддержку войны России против Украины. Об этом сообщает Delfi.

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Издание сообщает, что большинство нарушений связано с публичной демонстрацией символов, прославляющих военную агрессию и тоталитарные режимы. Полиция также регулярно фиксирует случаи кражи или порчи украинских флагов.

Так, по данным полиции, 5 августа в Риге молодой человек сорвал с фасада здания флаг Украины и выбросил его. 7 августа в Екабпилсе двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения также сорвали со здания флаг Украины. На здании вновь был вывешен украинский флаг, но снова был сорван и украден, как сообщается, уже другим человеком. Полиция утверждает, что задержала нарушителя, который признал свою вину.

Государственная полиция подчеркивает, что проводит тщательную проверку и расследование по каждому такому случаю, чтобы установить, есть ли в таких поступках признаки преступления на почве ненависти.

23 июня в Латвии вступил в силу закон о запрещении объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и объявлено о начале их демонтажа.