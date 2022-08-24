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В Риге задержан десяток человек. Они протестовали против сноса советского памятника

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 00:25
В Риге задержан десяток человек. Они протестовали против сноса советского памятника - Фото
Пам'ятник в Ризі (Фото - EPA)

Латвийская полиция вечером во вторник задержала в Риге около десятка человек, вышедших на акцию протеста против сноса советского "памятника освободителям" , пишет Delfi.

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Демонтаж памятника начался утром 23 августа, но до самого вечера ситуация была спокойной. У монумента были люди, но они протестовали мирно, некоторые вообще пришли просто понаблюдать за происходящим.

С наступлением темноты ситуация изменилась. К памятнику подтянулось больше людей, и полиции пришлось действовать более активно.

Правоохранители начали целенаправленно оттеснять людей от памятника и просили не проводить несанкционированную акцию и разойтись. Некоторые участники акции начали петь "Катюшу". Несколько человек, не подчинившихся требованиям полиции, были задержаны. Официальной информации о задержанных пока нет, по разным оценкам речь идет о 4-10 человек.

После задержаний остальные разошлись.

  • 23 июня в Латвии вступил в силу закон о запрещении объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаж. В список вошли 69 памятников.
  • 21 апреля Сейм Латвии принял заявление о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа.
Андрей Водяный
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