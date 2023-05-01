В Ленинградской области России ночью неизвестные взорвали линию электропередачи – фото
01.05.2023, 09:57
Повреждена ЛЭП (Фото: ресурс оккупантов)
1 апреля в полночь в Сусанинском поселке российской Ленинградской области неизвестные подорвали линию электропередачи. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.
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Отмечается, что одна из ЛЭП была взорвана, на другой обнаружили "неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство".
В 09:20 утра Дрозденко сообщил, что угроза взрыва второй ЛЭП ликвидирована.
- Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.
- В ночь с 26 на 27 апреля громкие звуки и взрывы были слышны в нескольких городах Ленинградской области. Местные власти ничего не сообщали.
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