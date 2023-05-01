В Ленинградской области России ночью неизвестные взорвали линию электропередачи – фото

1 апреля в полночь в Сусанинском поселке российской Ленинградской области неизвестные подорвали линию электропередачи. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.

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Отмечается, что одна из ЛЭП была взорвана, на другой обнаружили "неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство".

В 09:20 утра Дрозденко сообщил, что угроза взрыва второй ЛЭП ликвидирована.

Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

В ночь с 26 на 27 апреля громкие звуки и взрывы были слышны в нескольких городах Ленинградской области. Местные власти ничего не сообщали.

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Мілана Головань

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