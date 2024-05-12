В Литве начались президентские выборы: кто баллотируется

Если сегодня до 20:00 никто из кандидатов не сможет набрать 50% голосов, 26 мая состоится второй тур

Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

12 мая в Литве начались выборы президента, голосование продлится до 20:00 по местному времени. Об этом сообщает Delfi.

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За должность соревнуются восемь кандидатов, среди которых действующий глава страны Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните, член Партии свободы, бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженец Игнас Вегеле и другие.

Если ни одному из политиков не получится набрать 50% голосов в течение этого тура, будет организован второй 26 мая. Тот, кто наберет большинство во время второго тура, будет считаться победителем.

12 мая в Литве также пройдет референдум о двойном гражданстве.

Ранее стало известно, что на президентских выборах в Литве не будет наблюдателей ОБСЕ, поскольку страна не хочет, чтобы за ней следили представители России и Белоруссии.

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