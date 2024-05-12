В Литве начались президентские выборы: кто баллотируется
Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

12 мая в Литве начались выборы президента, голосование продлится до 20:00 по местному времени. Об этом сообщает Delfi.

За должность соревнуются восемь кандидатов, среди которых действующий глава страны Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните, член Партии свободы, бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженец Игнас Вегеле и другие.

Если ни одному из политиков не получится набрать 50% голосов в течение этого тура, будет организован второй 26 мая. Тот, кто наберет большинство во время второго тура, будет считаться победителем.

  • 12 мая в Литве также пройдет референдум о двойном гражданстве.
  • Ранее стало известно, что на президентских выборах в Литве не будет наблюдателей ОБСЕ, поскольку страна не хочет, чтобы за ней следили представители России и Белоруссии.

Читайте также: Президент Литвы пообещал помочь Украине с необходимыми системами ПВО

президентские выборывыборылитва