Президент Литвы пообещал помочь Украине с необходимыми системами ПВО

Глава Литвы обсудил с Зеленским мирный саммит в Швейцарии и ситуацию на поле боя

Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Германию за решение предоставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и отметил, что Литва присоединится к поставке необходимых систем. Об этом он написал в соцсети Х.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Литвы сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили предстоящий саммит мира в Швейцарии и ситуацию на поле боя в Украине.

Также лидеры государств говорили о военной поддержке Сил обороны — в частности, об усилении украинской ПВО.

Науседа поблагодарил немецкую сторону за решение о предоставлении дополнительной системы Patriot Украине, отметив, что его государство также присоединится и поможет с необходимыми системами.

Зеленский после разговора сообщил, что лично пригласил его на саммит мира в Швейцарии. Тот подтвердил присутствие и выразил готовность активно содействовать участию других стран.

"Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и работу над двусторонним соглашением о безопасности, определили возможные даты подписания. Мы также поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вашингтоне", – написал Зеленский.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.

26 апреля генсек НАТО Столтенберг заявил, что члены Альянса должны следовать примеру Германии в предоставлении Украине дополнительных систем Patriot и выделении большего количества процентов из ВВП на оборону.

Читайте также: "Нет времени ждать". Шольц призвал союзников передать Украине средства ПВО со складов