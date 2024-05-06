Президент Литвы пообещал помочь Украине с необходимыми системами ПВО
Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил Германию за решение предоставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и отметил, что Литва присоединится к поставке необходимых систем. Об этом он написал в соцсети Х.
Глава Литвы сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили предстоящий саммит мира в Швейцарии и ситуацию на поле боя в Украине.
Также лидеры государств говорили о военной поддержке Сил обороны — в частности, об усилении украинской ПВО.
Науседа поблагодарил немецкую сторону за решение о предоставлении дополнительной системы Patriot Украине, отметив, что его государство также присоединится и поможет с необходимыми системами.
Зеленский после разговора сообщил, что лично пригласил его на саммит мира в Швейцарии. Тот подтвердил присутствие и выразил готовность активно содействовать участию других стран.
"Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и работу над двусторонним соглашением о безопасности, определили возможные даты подписания. Мы также поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вашингтоне", – написал Зеленский.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.
- 26 апреля генсек НАТО Столтенберг заявил, что члены Альянса должны следовать примеру Германии в предоставлении Украине дополнительных систем Patriot и выделении большего количества процентов из ВВП на оборону.
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