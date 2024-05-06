Президент Литви пообіцяв допомогти Україні з необхідними системами ППО
Гітанас Науседа (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Президент Литви Гітанас Науседа подякував Німеччині за рішення надати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та зазначив, що Литва приєднається до постачання необхідних систем. Про це він написав у соцмережі Х. 

Глава Литви повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили майбутній саміт миру у Швейцарії та ситуацію на полі бою в Україні.

Також лідери держав говорили про військову підтримку Сил оборони — зокрема, про посилення української ППО. 

Науседа подякував німецькій стороні за рішення щодо надання додаткової системи Patriot Україні, зауваживши, що його держава також приєднається та допоможе з необхідними системами.

Зеленський після розмови повідомив, що особисто запросив його на саміт миру у Швейцарії. Той підтвердив присутність і висловив готовність активно сприяти участі інших країн.

"Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю та роботу над двосторонньою безпековою угодою, визначили можливі дати підписання. Ми також поділилися очікуваннями від саміту НАТО у Вашингтоні", – написав Зеленський.

  • 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot —  шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.
  • 10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.
  • 13 квітня Німеччина зобов'язалася надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.
  • 26 квітня генсек НАТО Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають наслідувати приклад Німеччини у наданні Україні додаткових систем Patriot та виділенні більшої кількості відсотків із ВВП на оборону.

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