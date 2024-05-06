Президент Литви пообіцяв допомогти Україні з необхідними системами ППО

Глава Литви обговорив із Зеленським мирний саміт у Швейцарії та ситуацію на полі бою

Гітанас Науседа (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Президент Литви Гітанас Науседа подякував Німеччині за рішення надати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та зазначив, що Литва приєднається до постачання необхідних систем. Про це він написав у соцмережі Х.

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Глава Литви повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили майбутній саміт миру у Швейцарії та ситуацію на полі бою в Україні.

Також лідери держав говорили про військову підтримку Сил оборони — зокрема, про посилення української ППО.

Науседа подякував німецькій стороні за рішення щодо надання додаткової системи Patriot Україні, зауваживши, що його держава також приєднається та допоможе з необхідними системами.

Зеленський після розмови повідомив, що особисто запросив його на саміт миру у Швейцарії. Той підтвердив присутність і висловив готовність активно сприяти участі інших країн.

"Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю та роботу над двосторонньою безпековою угодою, визначили можливі дати підписання. Ми також поділилися очікуваннями від саміту НАТО у Вашингтоні", – написав Зеленський.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалася надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.

26 квітня генсек НАТО Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають наслідувати приклад Німеччини у наданні Україні додаткових систем Patriot та виділенні більшої кількості відсотків із ВВП на оборону.

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