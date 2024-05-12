У Литві почалися президентські вибори: хто балотується

Якщо сьогодні до 20:00 ніхто з кандидатів не зможе набрати 50% голосів, 26 травня відбудеться другий тур

Гітанас Науседа (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

12 травня у Литві почалися вибори президента, голосування триватиме до 20:00 за місцевим часом. Про це повідомляє Delfi.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За посаду змагаються вісім кандидатів, з-поміж яких чинний глава країни Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте, член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле та інші.

Якщо жоден з політиків не набере 50% голосів протягом цього туру, буде організовано другий 26 травня. Того, хто набере більшість під час другого туру, вважатимуть переможцем.

12 травня у Литві також відбудеться референдум про подвійне громадянство.

Раніше стало відомо, що на президентських виборах у Литві не буде спостерігачів ОБСЄ, оскільки країна не хоче, щоб за нею стежили представники Росії та Білорусі.

Читайте також: Президент Литви пообіцяв допомогти Україні з необхідними системами ППО