В Лондоне из арбалета расстреляли семью комментатора BBC: погибли жена и две дочери

По данным BBC, это сделал бывший парень одной из дочерей комментатора BBC Джона Ханта

Лондон (Фото: EPA)

9 июля в Лондоне из арбалета расстреляли семью комментатора BBC Джона Ханта: его жена и две дочери были тяжело ранены в доме в пригороде и скончались на месте. Подозреваемый в убийстве уже задержан, сообщило издание BBC.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным журналистов, подозреваемый 26-летний Кайл Клиффорд расстрелял 61-летнюю Кэрол Хант, 28-летнюю Ханну и ее 25-летнюю сестру Луизу. У Джона Ханта осталась еще одна дочь от брака.

Фото: BBC

Клиффорда нашли раненым возле кладбища в Хартфордшире. Во время нападения он использовал арбалет и, вероятно, другое оружие, отметили журналисты.

В ВВС сообщили, что Клиффорд – бывший парень одной из дочерей семьи Хант. Инспектор полиции Джастин Дженкинс заявила, что других подозреваемых в убийствах пока нет, и попросила уважать приватность семьи жертв.

По данным издания, подозреваемый недолго служил в британской армии, но уволился со службы в 2022 году.

Джон Хант комментировал гонки для радиостанции ВВС Five Live, которая транслирует вживую спортивные соревнования.