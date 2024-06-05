В Мексике через день после избрания первой женщины-президента убили женщину-мэра

В правительстве мексиканского штата Мичуакан сообщили, что женщина была убита вооруженным боевиком

Йоланда Санчес (Фото: Йоланда Санчес/Facebook)

В Мексике 3 июня через день после избрания первой женщины-президента Клаудии Шейнбаум убили женщину-мэра – в нее выстрелили по меньшей мере 20 раз. Об этом сообщило мексиканское издание El Financiero.

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Убийство мэра города Котихи Йоланды Санчес произошло спустя 24 часа после выборов, которые проходили 2 июня. Правительство штата Мичуакан сообщило, что женщина была убита вооруженным боевиком.

Прокуратура округа начала соответствующее расследование по поиску виновных в убийстве.

"Правительство осуждает убийство муниципального президента Котихи Йоланды Санчес Фигероа. Операция безопасности, скоординированная с федеральными агентствами, была развернута для поиска виновных в инциденте", – говорится в сообщении.

Жертва получила по меньшей мере 20 выстрелов, от которых она умерла мгновенно, отметили журналисты.

Как писали в CNN, Санчес шла из тренажерного зала к своему дому вместе со своим охранником, когда их застрелили неизвестные люди в белом фургоне.

3 июня стало известно, что новым президентом Мексики станет бывший мэр города Мехико Клаудия Шейнбаум. Впервые в истории страны президентом станет женщина.

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