У Мексиці через день після обрання першої жінки-президента вбили жінку-мера

В уряді мексиканського штату Мічуакан повідомили, що жінку вбив озброєний бойовик

Йоланда Санчес (Фото: Йоланда Санчес/Facebook)

У Мексиці 3 червня через день після обрання першої жінки-президента Клаудії Шейнбаум вбили жінку-мера – в неї здійснили щонайменше 20 пострілів. Про це повідомило мексиканське видання El Financiero.

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Вбивство мера міста Котіхи Йоланди Санчес сталося через 24 години після виборів, що проходили 2 червня. Уряд штату Мічуакан повідомив, що жінку вбив озброєний бойовик.

Прокуратура округу почала відповідне розслідування для пошуку винних у вбивстві.

"Уряд засуджує вбивство муніципального президента Котіхи Йоланди Санчес Фігероа. Операція безпеки, скоординована з федеральними агентствами, була розгорнута для пошуку винних в інциденті", – йдеться у повідомленні.

Жертва отримала щонайменше 20 пострілів, від яких вона померла миттєво, зазначили журналісти.

Як писали в CNN, Санчес йшла з тренажерного залу до свого будинку разом зі своїм охоронцем, коли їх застрелили невідомі люди у білому фургоні.

3 червня стало відомо, що новою президенткою Мексики стане колишній мер міста Мехіко Клаудія Шейнбаум. Вперше в історії країни президентом стане жінка.

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