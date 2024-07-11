У Лондоні з арбалета розстріляли сім'ю коментатора BBC: загинули дружина та дві доньки
9 липня у Лондоні з арбалета розстріляли сім'ю коментатора BBC Джона Ханта: його дружина та дві доньки були тяжко поранені у будинку в передмісті й померли на місці. Підозрюваного у вбивстві вже затримано, повідомило видання BBC.
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За даними журналістів, підозрюваний 26-річний Кайл Кліффорд розстріляв 61-річну Керол Хант, 28-річну Ханну та її 25-річну сестру Луїзу. У Джона Ханта залишилась ще одна донька від шлюбу.
Кліффорда знайшли пораненим біля кладовища у Хартфордширі. Під час нападу він використовував арбалет та, ймовірно, іншу зброю, зазначили журналісти.
У ВВС повідомили, що Кліффорд – колишній хлопець однієї з дочок родини Хант. Інспекторка поліції Джастін Дженкінс заявила, що інших підозрюваних у вбивствах наразі немає, і попросила поважати приватність родини жертв.
За даними видання, підозрюваний недовго служив у британській армії, але звільнився зі служби у 2022 році.
Джон Хант коментував перегони для радіостанції ВВС Five Live, яка транслює наживо спортивні змагання.
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