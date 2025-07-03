СБУ подорвала бывшего "главу" оккупационной администрации в Луганске – источник

СБУ подорвала бывшего "главу" оккупационной администрации в Луганске – источникобновлено
Во временно оккупированном Луганске ликвидировали бывшего главу незаконной российской администрации Манолиса Пилавова, сообщили пропагандисты ТАСС. Впоследствии собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины подтвердил, что это была операция его ведомства.
По словам собеседника, предатель погиб в результате подрыва взрывчатки.
"Пилавов был одним из идеологов так называемой Луганской народной республики, соратником гауляйтера Плотницкого, лично участвовал в свержении государственного строя", – отметил конфидент.
В 2015 году СБУ объявила Пилавова в розыск за действия по насильственному изменению или свержению конституционного строя, захвату государственной власти. В 2022-м Украина ввела санкции против коллаборанта.
Ранее стало известно о взрыве в Луганске – местные ресурсы заявляли о трех раненых и одном погибшем.
Позже российская пропаганда подтвердила, что был ликвидирован Пилавов – луганский предатель, который возглавлял незаконную администрацию в городе с августа 2014 года по ноябрь 2023 года.
В социальных сетях распространилось видео, снятое после инцидента, затем Следственный комитет захватчиков опубликовал свой ролик с последствиями взрыва:
До предательства Украины Пилавов занимал различные должностные посты, в частности, в 2006 году стал первым заместителем мэра Луганска, а в 2009 году – президентом Федерации футбола города и занял такую же должность в местном футбольном клубе "Заря".
В марте 2015 года Служба безопасности Украины объявила Пилавова в розыск как активного участника незаконного вооруженного формирования.
- Ранее Минобороны оккупантов сообщило о гибели в Курской области заместителя главнокомандующего Военно-морского флота России Михаила Гудкова.