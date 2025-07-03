СБУ підірвала колишнього "главу" окупаційної адміністрації у Луганську – джерело

Пілавов обіймав незаконну "посаду" більш ніж дев'ять років

Маноліс Пілавов (Фото: ресурс окупантів)

У тимчасово окупованому Луганську ліквідували ексглаву незаконної російської адміністрації Маноліса Пілавова, повідомили пропагандисти ТАСС. Згодом співбесідник LIGA.net у Службі безпеки України підтвердив, що це була операція його відомства.

За словами співрозмовця, зрадник загинув у результаті підриву вибухівки.

"Пілавов був одним з ідеологів так званої Луганської народної республіки, соратником гауляйтера Плотницького, особисто брав участь у поваленні державного ладу", – зауважив конфідент.

У 2015 році СБУ оголосила Пілавова у розшук за дії щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади. У 2022-му Україна запровадила санкції проти колаборанта.

Раніше стало відомо про вибух у Луганську – місцеві ресурси заявляли про трьох поранених та одного загиблого.

Згодом російська пропаганда підтвердила, що було ліквідовано Пілавова – луганського зрадника, який очолював незаконну адміністрацію в місті з серпня 2014 до листопада 2023 року.

У соцмережах ширилося відео, зроблене після інциденту, потім свій запис з наслідками вибуху опублікував Слідчий комітет загарбників:

До зради України Пілавов був функціонером на різних посадах, зокрема, у 2006 році став першим заступником мера Луганська, а у 2009-му – президентом Федерації футболу міста та обійняв таку саму посаду у місцевому футбольному клубі "Заря".