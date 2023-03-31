В Луганской области оккупанты разыскивают 50 своих сбежавших солдат — сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают наступать на четырех направлениях, ВСУ отразили более 30 атак. Однако продолжается тенденция увеличения случаев бегства россиян из подразделений и воинских частей. В Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области оккупанты разыскивают 50 дезертиров. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В течение суток противник нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сегодня РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам Запорожья и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов противник также задействовал шесть ударных БпЛА типа Shahed-136 – все они были уничтожены украинскими защитниками.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки подразделениями Сил обороны было отражено более 30 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Сегодня российские оккупанты ударили по Харькову девятью ракетами комплекса С-300, а также запустили 10 дронов-камикадзе Shahed-136.

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Вадим Ребрина

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