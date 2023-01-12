В Луганской области отряды оккупантов переодеваются в форму ВСУ — Центр нацсопротивления
На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами оккупантов украинской военной формы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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В ЦНС предполагают, что это делается для введения украинских военных в заблуждение. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения, считают в Центре.
По его данным, для отличия своих подразделений от украинских россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах.
"Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали", – говорится в сообщении.
- В районе Кременной ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах, которые являются прикрытием от корректировки артиллерии.
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