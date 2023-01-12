В Луганской области отряды оккупантов переодеваются в форму ВСУ — Центр нацсопротивления

На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами оккупантов украинской военной формы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ЦНС предполагают, что это делается для введения украинских военных в заблуждение. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения, считают в Центре.

По его данным, для отличия своих подразделений от украинских россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах.

"Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали", – говорится в сообщении.

В районе Кременной ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах, которые являются прикрытием от корректировки артиллерии.

Читайте также: Кременная. Обороной руководит генерал Никифоров, он участвовал в атаке на Киев – Великобритания

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.