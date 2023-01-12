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В Луганской области отряды оккупантов переодеваются в форму ВСУ — Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 19:31
В Луганской области отряды оккупантов переодеваются в форму ВСУ — Центр нацсопротивления - Фото
Фото: ЦНС

На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами оккупантов украинской военной формы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В ЦНС предполагают, что это делается для введения украинских военных в заблуждение. Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения, считают в Центре.

По его данным, для отличия своих подразделений от украинских россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах.

"Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали", – говорится в сообщении.

  • В районе Кременной ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах, которые являются прикрытием от корректировки артиллерии.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война Кременная
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