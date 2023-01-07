Кременная. В районе ведутся ожесточенные бои в лесах, которые служат прикрытием — Британия

В районе Кременной ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах, которые служат прикрытием от корректировки артиллерии. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что окрестности Кременной являются участком одних из наиболее ожесточенных боев — в последние три недели бои велись в густо заросшей лесом местности к западу от города.

Отмечается, что поскольку хвойный лес обеспечивает некоторое укрытие от наблюдения с воздуха даже зимой, обе стороны, скорее всего, изо всех сил пытаются точно корректировать артиллерийский огонь.

Британцы пишут, что как это обычно бывает при операциях в лесу, бой в основном сводится к бою пешей пехоты, часто на коротких дистанциях.

Российское командование, скорее всего, расценит давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое, по их мнению, является ключевым для возможности любого будущего наступления с целью оккупации оставшейся части Донецкой области, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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