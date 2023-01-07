UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кременная. В районе ведутся ожесточенные бои в лесах, которые служат прикрытием — Британия

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 10:19
Кременная. В районе ведутся ожесточенные бои в лесах, которые служат прикрытием — Британия - Фото
Танк ВСУ (Фото: скриншот с видео)

В районе Кременной ведутся ожесточенные бои в хвойных лесах, которые служат прикрытием от корректировки артиллерии. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что окрестности Кременной являются участком одних из наиболее ожесточенных боев — в последние три недели бои велись в густо заросшей лесом местности к западу от города.

Отмечается, что поскольку хвойный лес обеспечивает некоторое укрытие от наблюдения с воздуха даже зимой, обе стороны, скорее всего, изо всех сил пытаются точно корректировать артиллерийский огонь.

Британцы пишут, что как это обычно бывает при операциях в лесу, бой в основном сводится к бою пешей пехоты, часто на коротких дистанциях.

Российское командование, скорее всего, расценит давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое, по их мнению, является ключевым для возможности любого будущего наступления с целью оккупации оставшейся части Донецкой области, резюмировали в сводке.

Читайте также: Кременная. Обороной руководит генерал Никифоров, он участвовал в атаке на Киев — Британия

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область британская разведка Кременная
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 