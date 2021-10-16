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В Луганской области по подозрению в принадлежности к боевикам задержали 58-летнюю женщину

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 22:29
В Луганской области по подозрению в принадлежности к боевикам задержали 58-летнюю женщину - Фото
Иллюстративное фото: Алексей Павлюк/пресс-служба НГУ

На одном из блокпостов Луганской области, в Станично-Луганском районе, бойцы Нацгвардии по подозрению в причастности к незаконным формированиям боевиков задержали 58-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба группировки НГУ в оперативно-такической группировке "Север".

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Там рассказали, что в результате обязательной проверки документов при пересечении блокпоста выяснилось, что 58-летняя жительница Луганска находится в базе данных лиц, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Женщину задержали и доставили в местный отдел полиции.

В НГУ говорят, что ее подозревают в создании не предусмотренных законом военизированных формирований.

Полиция Луганской области о задержании ничего пока не сообщает.

В Луганской области по подозрению в принадлежности к боевикам задержали 58-летнюю женщину
Вадим Ребрина
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боевики Донбасс нацгвардия
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