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В МАГАТЭ прокомментировали обстрел оккупантами Южноукраинской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 18:25
В МАГАТЭ прокомментировали обстрел оккупантами Южноукраинской АЭС - Фото
Рафаэль Гросси (фото: EPA/Chrisian Bruna)

Международное агентство по атомной энергии проинформировано об обстреле территории, прилегающей к Южноукраинской АЭС, сказано в пресс-релизе МАГАТЭ.

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Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в результате обстрела были повреждены три линии электропередач и выбиты окна на объекте. При этом ни одна из ЛЭП, которые обеспечивают подачу электропитания на АЭС, не повреждена.

Пресс-релиз цитирует заявление Энергоатома о том, что три реактора АЭС продолжают работать в обычном режиме, и никто из персонала не пострадал.

Гросси отметил, что "взрыв возле Южноукраинской АЭС слишком ясно демонстрирует потенциальные угрозы для других ядерных объектов страны".

МАГАТЭ отмечает, что у экспертов продолжает вызывать беспокойство ситуация на Запорожской АЭС.

Гросси повторил, что "ЗАЭС расположена в зоне боевых действий, и ее состояние далеко от безопасного. Там необходимо срочно создать зону ядерной безопасности".

Он также настаивает, что "любые военные действия, которые угрожают ядерной безопасности, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены".

Ночью 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе Южноукраинской атомной электростанции. Российская ракета разорвалась в 300 метрах от реакторов ЮАЭС.

Сергій Бережний
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ЮАЭС обстрел МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Южноукраинская АЭС ядерная безопасность
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