Россия обстреляла Южноукраинскую АЭС – ракета упала в 300 метрах от реакторов: фото, видео

Ночью 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает Энергоатом.

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Как отмечается, ракетному обстрелу подверглась промышленная зона ЮАЭС.

Российская ракета разорвалась в 300 метрах от реакторов ЮАЭС.

"Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон", – сообщили в Энергоатоме.

Сообщается, что отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтных линии электропередачи.

"Все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме", – сообщает Энергоатом.

Персонал ЮАЭС не пострадал.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Наталія Медведєва

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