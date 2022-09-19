Россия обстреляла Южноукраинскую АЭС – ракета упала в 300 метрах от реакторов: фото, видео
19.09.2022, 09:24
Южноукраинская АЭС (Фото: Энергоатом)
Ночью 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает Энергоатом.
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Как отмечается, ракетному обстрелу подверглась промышленная зона ЮАЭС.
Российская ракета разорвалась в 300 метрах от реакторов ЮАЭС.
"Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон", – сообщили в Энергоатоме.
Сообщается, что отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтных линии электропередачи.
"Все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме", – сообщает Энергоатом.
Персонал ЮАЭС не пострадал.
- 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
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