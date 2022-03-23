UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе российские оккупанты убили 11-летнюю украинскую гимнастку

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 22:32
В Мариуполе российские оккупанты убили 11-летнюю украинскую гимнастку - Фото
Фото: t.me/mariupolrada

В Мариуполе под завалами жилого дома в результате попадания российского снаряда погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на Instagram тренера девочки Анастасии Мещаненковой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Искренние соболезнования семье. Нет ничего ужаснее гибели детей. Мы никогда этого не простим! Убийцы детей будут гореть в аду!" – отметили в горсовете.

В Мариуполе российские оккупанты убили 11-летнюю украинскую гимнастку
  • По данным Офиса генпрокурора, за время вооруженной агрессии России против Украины погиб 121 ребенок, 167 детей ранены.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война дети мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 