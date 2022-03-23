В Мариуполе российские оккупанты убили 11-летнюю украинскую гимнастку

В Мариуполе под завалами жилого дома в результате попадания российского снаряда погибла 11-летняя украинская гимнастка Катя Дяченко. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на Instagram тренера девочки Анастасии Мещаненковой.

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"Искренние соболезнования семье. Нет ничего ужаснее гибели детей. Мы никогда этого не простим! Убийцы детей будут гореть в аду!" – отметили в горсовете.

По данным Офиса генпрокурора, за время вооруженной агрессии России против Украины погиб 121 ребенок, 167 детей ранены.

Вадим Ребрина

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