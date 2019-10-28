В Мексике на границе с Аризоной обнаружено 42 трупа: фото

26 октября группа мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек недалеко от курортного города Пуэрто-Пеньяско к югу от границы с Аризоной (США). Об этом сообщает Fox News.
Madres Buscadoras de Sonora расследует сообщения о тайных захоронениях, чтобы найти пропавших без вести близких. Небрежные полицейские расследования привели к образованию групп добровольцев, которые ищут массовые захоронения и могильники в разных частях Мексики.
24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. Затем число погибших возросло до 27, а к субботе, 26 октября, общее число достигло 42. Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела - в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков - скелеты. Проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей; по крайней мере два тела могли принадлежать женщинам.
Пуэрто-Пеньяско известен деятельностью картеля Синалоа, в 2013 году там произошла перестрелка между боевиками картеля и военными.
Читайте также: Мексика направила армию в город, где картель убил 13 полицейских