В Мексике на границе с Аризоной обнаружено 42 трупа: фото

Полиция считает, что по крайней мере два тела были захоронены недавно (фото: Sonora Attorney General's Office)

26 октября группа мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек недалеко от курортного города Пуэрто-Пеньяско к югу от границы с Аризоной (США). Об этом сообщает Fox News.

Madres Buscadoras de Sonora расследует сообщения о тайных захоронениях, чтобы найти пропавших без вести близких. Небрежные полицейские расследования привели к образованию групп добровольцев, которые ищут массовые захоронения и могильники в разных частях Мексики.

24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. Затем число погибших возросло до 27, а к субботе, 26 октября, общее число достигло 42. Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела - в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков - скелеты. Проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей; по крайней мере два тела могли принадлежать женщинам.

Пуэрто-Пеньяско известен деятельностью картеля Синалоа, в 2013 году там произошла перестрелка между боевиками картеля и военными.

В июле 2019 американский суд приговорил мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана к пожизненному заключению плюс 30 лет.

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