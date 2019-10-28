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В Мексике на границе с Аризоной обнаружено 42 трупа: фото

В Мексике на границе с Аризоной обнаружено 42 трупа: фото - Фото
Полиция считает, что по крайней мере два тела были захоронены недавно (фото: Sonora Attorney General's Office)
28.10.2019, 11:50

Причина убийства пока расследуется

26 октября группа мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками не менее 42 человек недалеко от курортного города Пуэрто-Пеньяско к югу от границы с Аризоной (США). Об этом сообщает Fox News.

Madres Buscadoras de Sonora расследует сообщения о тайных захоронениях, чтобы найти пропавших без вести близких. Небрежные полицейские расследования привели к образованию групп добровольцев, которые ищут массовые захоронения и могильники в разных частях Мексики. 

24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. Затем число погибших возросло до 27, а к субботе, 26 октября, общее число достигло 42. Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела - в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков - скелеты. Проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей; по крайней мере два тела могли принадлежать женщинам.

Пуэрто-Пеньяско известен деятельностью картеля Синалоа, в 2013 году там произошла перестрелка между боевиками картеля и военными.

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наркокартель Мексика Аризона массовое захоронение
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