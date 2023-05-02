В Мелитополе раздался взрыв – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Одиночный взрыв слышали в 06:45 жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор – полиция и скорая. Обычно обособленная бавовна догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости", – написал Федоров.

27 апреля 2023 года в Мелитополе был ликвидирован коллаборант Александр Мищенко.

Читайте также: Запорожская область. На оккупированных территориях россияне готовят эвакуацию – партизаны

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.