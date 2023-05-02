В Мелитополе раздался взрыв – мэр
02.05.2023, 09:20
Иван Федоров (Скриншот видео)
Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
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"Одиночный взрыв слышали в 06:45 жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор – полиция и скорая. Обычно обособленная бавовна догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости", – написал Федоров.
- 27 апреля 2023 года в Мелитополе был ликвидирован коллаборант Александр Мищенко.
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