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В Мелитополе раздался взрыв – мэр

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 09:20
В Мелитополе раздался взрыв – мэр - Фото
Иван Федоров (Скриншот видео)

Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Одиночный взрыв слышали в 06:45 жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор – полиция и скорая. Обычно обособленная бавовна догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости", – написал Федоров.

  • 27 апреля 2023 года в Мелитополе был ликвидирован коллаборант Александр Мищенко.

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Вадим Ребрина
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мелитополь Иван Федоров
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