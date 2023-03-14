В Мелитополе взорвали коллаборанта Ткача, который возил оккупантов на фронт – источники

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня взорвали коллаборанта Ивана Ткача, который работал на россиян в их оккупационной администрации и организовывал переброску по железной дороге российских военных к линии фронта. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

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По их информации, Ткач с начала сентября 2022 года работает на должности директора "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь".

С начала марта 2022 г, по информации источников в спецслужбе, Ткач инициативно занялся организацией городских пассажирских перевозок под руководством другого коллаборанта Сергея Золотарева.

Собеседник LIGA.net сообщил, что Ткач наладил транспортное сообщение с временно оккупированными Крымом и неподконтрольными правительству районами Донецкой и Луганской областей, о чем открыто сообщал в пропагандистских видео.

"Используя подчиненный ему подвижной состав, занимался организацией перемещения личного состава вс рф из Донецкой, Херсонской областей и ТОТ АР Крым в Запорожскую область и обратно. Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", организовывал перевозку наемников чвк "вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области", – сообщили источники.

Сегодня около 17:40 в Мелитополе взорвали автомобиль. Российская оккупационная администрация сообщила, что пострадавший при взрыве "руководитель муниципального транспортного предприятия" Игорь Ткач скончался в больнице.

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Вадим Ребрина , Юрій Смірнов

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