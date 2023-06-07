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В мэрии Энергодара посоветовали жителям покинуть город из-за ситуации на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 20:48
В мэрии Энергодара посоветовали жителям покинуть город из-за ситуации на ЗАЭС - Фото
Оккупированная ЗАЭС (Фото: EPA)

Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям Энергодара лучше покинуть город. Об этом заявил первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк в комментарии Радио Свобода.

"Могут ли они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и стать критической", – сказал Самойдюк.

Чиновник посоветовал при любой возможности покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

"Для тех, кому это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, наиболее ценные вещи и средства выживания на первое время", – добавил заммэра Энергодара.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС контролируемая, радиационный фон стабилен. Резервуары заполнены до нормального технического уровня..

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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Наталья Медведева
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