В мэрии Энергодара посоветовали жителям покинуть город из-за ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям Энергодара лучше покинуть город. Об этом заявил первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк в комментарии Радио Свобода.

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"Могут ли они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и стать критической", – сказал Самойдюк.

Чиновник посоветовал при любой возможности покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

"Для тех, кому это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, наиболее ценные вещи и средства выживания на первое время", – добавил заммэра Энергодара.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС контролируемая, радиационный фон стабилен. Резервуары заполнены до нормального технического уровня..

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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