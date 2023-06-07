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У мерії Енергодару порадили жителям залишити місто через потенційні ризики на ЗАЕС

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07.06.2023, 20:48
У мерії Енергодару порадили жителям залишити місто через потенційні ризики на ЗАЕС - Фото
Окупована ЗАЕС (Фото: EPA)

Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому мешканцям Енергодара краще залишити місто. Про це заявив перший заступник мера Енергодара Іван Самойдюк у коментарі Радіо Свобода.

"Можуть чи не можуть вони погрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", – сказав Самойдюк.

Чиновник порадив за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

"Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання", – додав заступник мера Енергодара.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ситуація на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, радіаційний фон стабільний. Резервуари заповнені до нормального технічного рівня.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Читайте також: "Ми не оцінюємо ситуацію як критичну". Обміління Дніпра не загрожує ЗАЕС – Енергоатом

Наталія Медведєва
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