У мерії Енергодару порадили жителям залишити місто через потенційні ризики на ЗАЕС
Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому мешканцям Енергодара краще залишити місто. Про це заявив перший заступник мера Енергодара Іван Самойдюк у коментарі Радіо Свобода.
"Можуть чи не можуть вони погрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", – сказав Самойдюк.
Чиновник порадив за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.
"Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання", – додав заступник мера Енергодара.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ситуація на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, радіаційний фон стабільний. Резервуари заповнені до нормального технічного рівня.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
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