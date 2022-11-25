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В мэрии Мариуполя опровергли заявление Ткаченко о том, что 23 февраля началось мародерство

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 17:07
В мэрии Мариуполя опровергли заявление Ткаченко о том, что 23 февраля началось мародерство - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг заявление министра культуры Александра Ткаченко со ссылкой на "паблики" о том, что 23 февраля, еще до полномасштабного вторжения России, в Мариуполе якобы началось мародерство. Об этом Андрющенко написал в Telegram.

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23 ноября в интервью Украинской правде Ткаченко заявил: "Я могу рассказать ситуацию с Мариуполем. Я разговаривал с мэром, с губернатором. И разговоры с мэром были на высоких тонах, они закончились ничем 23 числа. И то, 23 числа это была моя инициатива, потому что в пабликах увидел, как там начинается мародерство".

Андрющенко пишет, что "такого отвращения из-за перекладывания с больной головы на здоровую давно не испытывал".

"Оказывается, господин министр прочитал в каких-то пабликах, что 23 февраля в Мариуполе началось мародерство. За сутки до войны, которой почти никто не ожидал, наш министр читал новости из будущего. При том, что именно мародерство в городе хоть и началось уже 4 марта (через две недели войны), но никак не коснулось ни одного музея. А 23 февраля в Мариуполе просто проходила сессия Городского совета. Наверно, прямо посреди мародерства, ага", – написал советник мэра. 

Также Андрющенко отметил, что хотел бы увидеть "хоть одну бумажку с его (Ткаченко, – ред.) подписью, которая приказывала бы эвакуировать уже утраченные ценности Мариуполя в нарушение требований перемещения ценностей, утвержденных министерством".

Он считает, что все музейные коллекции Мариуполя потеряны "из-за одного – из-за нежелания министерства заниматься исключительно их вопросом".

  • 27 апреля Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты музея краеведения и художественного музея Мариуполя, среди которых были полотна Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

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Вадим Ребрина
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