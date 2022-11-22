Разбитые витрины и брошенные снаряды: фото разграбленного россиянами музея в Херсоне
Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал фото Херсонского краеведческого музея, разграбленного россиянами при отступлении. Он заявил, что это "самая большая кража со времен Второй мировой войны".
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На фото – разбитые пустые витрины без экспонатов, а в залах музея лежат оставленные россиянами боеприпасы.
Лубинец подчеркнул, что культурные ценности Украины интересовали россиян еще с 2014 года – "неудивительно, что своих мародерских традиций они придерживаются и сейчас".
Херсонский краеведческий музей, по словам омбудсмена, россияне разграбили перед тем, как сбежали, и как в город вошли ВСУ. В общей сложности российские военные в области похитили около 15 000 работ, но большое количество экспонатов все же успели вывезти на территорию Украины и сохранить.
Он добавил, что РФ такими действиями нарушает нормы Гаагской конвенции о защите культурных ценностей и положения о законах и обычаях войны.
- Минкульт предупреждал о намерениях россиян разграбить музей и призывал международные организации и ЮНЕСКО отреагировать.
- С 31 октября по 3 ноября российские оккупанты вывезли из Херсонского художественного музея пять фур с культурными ценностями, упакованными кое-как "в какое-то тряпье", им помогали некоторые сотрудники музея.
- По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли из культурных учреждений Херсонской области почти 15 000 экспонатов.
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