В Metro говорят, что дневник с картой без Крыма им подкинули

Фото: facebook.com/metro.ua

Представитель Минздрава Владимир Бируля сообщил в Facebook, что купил в супермаркете Metro школьный дневник с картой Украины без Крыма. В пресс-службе Metro Cash & Carry Ukraine заявили, что этот дневник принесло в супермаркет, выставило на полку, а затем купило "третье лицо".

Вчера представитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Бируля написал, что увидел дневник с картой без Крыма в магазине Metro на проспекте Григоренко. Он купил его и опубликовал фото кассового чека.

В пресс-службе Metro Cash & Carry Ukraine сегодня ответили на это, что данный дневник, который был напечатан с ошибкой, был изъят из продажи всех ТЦ Metro еще 15 июля.

При этом компания Папирус, производитель и поставщик дневников, заявила, что их производство прекращено "и поставок ни в один ТЦ Metro не было".

"Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании Metro Cash & Carry Ukraine, установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Metro извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент приобрел данный дневник", - сказано в сообщении компании.

19 июля посольство России в Великобритании на своей странице в Twitter опубликовало карту, где оккупированный Крым обозначен как территория Украины.