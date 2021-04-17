В МИД назвали провокацией обвинения ФСБ России в адрес украинского консула

В ФСБ РФ заявили, что задержанный вчера, 16 апреля, украинский консул Александр Сосонюк хотел приобрести закрытые базы данных россиян. Замминистра иностранных дел Евгений Енин отверг обвинения и назвал действия ФСБ провокацией в комментарии Суспільному.

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По словам Енина, Сосонюк встретился с одной из знакомых, которая начала доставать какие-то материалы. Консул едва успел сказать, чтобы она перестала это делать, как был задержан ФСБ, отметил замглавы МИД.

Енин заявил, что Сосонюк никогда ни к кому не обращался с просьбами о каких-либо базах данных. Он отметил, что сейчас консул находится в безопасности на территории консульства.

В ближайшие дни МИД будет способствовать эвакуации Сосонюка из России, поскольку есть опасения об угрозе его здоровью и жизни, заявил Енин.

16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге.

В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках.

Замглавы МИД Енин назвал задержание консула "фактически нападением".

Россия выдала Сосонюку предписание покинуть страну до 21 апреля, в ответ Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

Денис Юдин

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