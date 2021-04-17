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В МИД назвали провокацией обвинения ФСБ России в адрес украинского консула

17.04.2021, 22:35
В МИД назвали провокацией обвинения ФСБ России в адрес украинского консула - Фото
Евгений Енин (Фото: пресс-служба МИД)

В ФСБ РФ заявили, что задержанный вчера, 16 апреля, украинский консул Александр Сосонюк хотел приобрести закрытые базы данных россиян. Замминистра иностранных дел Евгений Енин отверг обвинения и назвал действия ФСБ провокацией в комментарии Суспільному.

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По словам Енина, Сосонюк встретился с одной из знакомых, которая начала доставать какие-то материалы. Консул едва успел сказать, чтобы она перестала это делать, как был задержан ФСБ, отметил замглавы МИД.

Енин заявил, что Сосонюк никогда ни к кому не обращался с просьбами о каких-либо базах данных. Он отметил, что сейчас консул находится в безопасности на территории консульства.

В ближайшие дни МИД будет способствовать эвакуации Сосонюка из России, поскольку есть опасения об угрозе его здоровью и жизни, заявил Енин.

Денис Юдин
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фсб рф евгений енин консул александр сосонюк высылка дипломата
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