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В МИД ответили на предложение Украине "особого статуса" в ЕС

В МИД ответили на предложение Украине "особого статуса" в ЕС - Фото
Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 15:24

Президент Словении заявил, что полноправное членство в ЕС должно быть предоставлено странам Западных Балкан, а Украине и Турции - особый статус

В МИД Украины, комментируя предложение президента Словении о предоставлении Евросоюзом Украине "особого статуса", заявили, что стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС. Об этом в комментарии Укринформу сказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС", - сказала она.

Сегодня президент Словении Борут Пахор заявил, что полноправное членство в ЕС должно быть предоставлено странам Западных Балкан, а Украине и Турции - "особый статус".

Предложение вызвало критику со стороны министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который считает, что между Турцией и ЕС должны быть продолжены переговоры о полноправном членстве.

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МИД евросоюз особый статус членство
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