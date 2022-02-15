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В МИД предостерегли Россию от признания захваченного Донбасса "независимыми республиками"

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15.02.2022, 16:44
В МИД предостерегли Россию от признания захваченного Донбасса
Иллюстративное фото: ЕРА

Позиция Украины остается неизменной – если после голосования депутатов нелегитимной Госдумы Россия признает территории, захваченные боевиками Донбасса, "республиками", это будет означать ее выход из минских договоренностей. Об этом в комментарии LIGA.net сообщает Министерство иностранных дел.

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"Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры", – отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что решение России о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "не будет иметь никаких правовых последствий". Как добавили в министерстве, "не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе".

В ведомстве отметили, что поддержка президентом России Владимиром Путиным проекта постановления, за который проголосовали депутаты РФ, будет иметь "широкие разрушительные последствия".

"Поэтому у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", – уточнили дипломаты.

В МИД призывают Москву конструктивно участвовать в уже существующих форматах переговоров. В ведомстве акцентировали, что иначе "Россия будет нести полную ответственность за разрушение минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта".

  • 15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
  • В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" террористов Донбасса. 

Читайте также: Россия хочет признать боевиков в Донецке. Путин решил отступить, не потеряв лицо?

Яна Катасонова, Владислав Сердюк
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