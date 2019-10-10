В Минобороны объяснили, когда сделают тестовую закупку Javelin

Андрей Загороднюк (Фото: Минобороны)

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что запланирована тестовая закупка противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы разрабатываем подобные контракты и соглашения с нашими партнерами и надеемся, что уже в следующем году сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу. Также планируется новая программа по вооружению, которая будет не такой засекреченной, как прошлая государственная оборонная закупка", - отметил Загороднюк.

По его словам, Украина "максимально откроет государственный оборонный заказ".

"Максимально откроем вопрос вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", - подчеркнул Загороднюк.

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