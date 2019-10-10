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В Минобороны объяснили, когда сделают тестовую закупку Javelin

В Минобороны объяснили, когда сделают тестовую закупку Javelin - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Минобороны)
10.10.2019, 16:28

Андрей Загороднюк заверил, что будет "максимально открыт государственный оборонный заказ"

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что запланирована тестовая закупка противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы разрабатываем подобные контракты и соглашения с нашими партнерами и надеемся, что уже в следующем году сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу. Также планируется новая программа по вооружению, которая будет не такой засекреченной, как прошлая государственная оборонная закупка", - отметил Загороднюк.

По его словам, Украина "максимально откроет государственный оборонный заказ".

"Максимально откроем вопрос вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", - подчеркнул Загороднюк.

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Javelin закупка Андрей Загороднюк
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