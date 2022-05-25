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В Минобороны опровергли "отступление" ВСУ на некоторых участках: Это маневренная оборона

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 18:08
В Минобороны опровергли
Александр Мотузяник (Скриншот из видеозаписи)

Украинские войска не отступали на определенных участках фронта на востоке – осуществляется маневренная оборона. Об этом сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник в ходе брифинга 25 мая.

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Журналист попросил представителя Минобороны прокомментировать информацию неких "международных агентств" о том, что россияне якобы продвигаются, а ВСУ якобы отступают в восточных регионах.

"Такая терминология является не очень корректной. Безусловно, на некоторых отдельных направлениях у российских группировок есть временный тактический успех – это в принципе не является тайной. Но то, что украинские войска там отступают, это абсолютно неправильная трактовка этих действий", – заявил Мотузяник.

Он подчеркнул, что на отдельных участках фронта украинские подразделения ведут маневренную оборону: "Где можно – отойти в сторону, сменить позиции. При наступлении благоприятных условий – провести контрнаступательные действия".

По словам представителя Минобороны, на востоке Украины есть некоторые территории и населенные пункты, которые могут переходить "из рук в руки", и ситуация там является очень динамичной.

"Потому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия якобы там отступает, это абсолютно не так", – добавил Мотузяник.

  • 23 мая украинские войска отошли из Светлодарска и Мироновского Бахмутского района Донецкой области во избежание окружения или значительных потерь. В МВД не исключают, что может быть еще несколько "отступлений" украинских войск для выравнивания линии фронта.

Читайте также: "Уже не просто бросают пехоту". В Минобороны рассказали о смене тактики российских войск

Оксана Житнюк
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Александр Мотузяник минобороны отступление маневрирование
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