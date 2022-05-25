"Уже не просто бросают пехоту". В Минобороны рассказали о смене тактики российских войск

Российские войска после провала "первого этапа" полномасштабного вторжения изменили тактику ведения боевых действий. Теперь они действуют не так "резко", но тактика "выжженной земли" осталась для них неизменной. Об этом сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник в ходе брифинга 25 мая.

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Мотузяник напомнил, что так называемый первый этап широкомасштабной агрессии россияне провалили – захватить всю территорию Украины вместе с Киевом и установить пророссийский режим. После этого россияне перешли ко второму этапу, сосредоточившись якобы только на востоке и юге Украины.

"Некоторые тактически изменения действий российских подразделений также мы наблюдаем – они пытаются учиться и подстроиться под те условия ведения боевых действий, которые сейчас совершают украинские подразделения", – сказал Мотузяник.

По его словам, на некоторые участки россияне уже не просто бросают пехоту, а пытаются вести разведку, просчитывают возможные варианты и действуют уже не так "резко", как в начале полномасштабного вторжения.

Мотузяник подчеркнул, что войска РФ теперь пытаются осуществлять перемещение своих войск с определенным прикрытием с воздуха, чего раньше не наблюдалось, и из-за чего россияне несли такие огромные потери еще на этапе перемещения.

"Но, к сожалению, главная тактика российской армии – тактика "выжженной земли" – никуда не делась. Россияне уничтожают населенные пункты, стирают их с лица земли, уничтожают инфраструктуру, не жалея ни людей, ни территории, ни здания", – сказал представитель Минобороны.

По его мнению, войска РФ действуют по такой неизменной тактике, так как российское руководство требует от них "побед", чтобы "продать" их обществу в РФ.

Российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне бросили 25 БТГр для попытки полного захвата Луганской области, и эта неделя будет решающей.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в Северодонецке в значительной степени есть угроза "второго Мариуполя".

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Оксана Житнюк

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