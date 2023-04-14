В Минобороны отреагировали на видео с "отцом пятерых детей", мобилизованным в тероборону

В интернете появилось видео, где утверждается, что в одно из подразделений территориальной обороны направили мобилизованного якобы без должной подготовки, да еще и отца пятерых детей. Командование ТрО ВСУ назначило проверку. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что информация об отцовстве военного не соответствует действительности.

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Командование ТрО отмечает, что все военнослужащие после получения мобилизационного распоряжения в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах Сил ТрО ВСУ. В зависимости от здоровья и полной или ограниченной пригодности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва.

Маляр пишет, что получить консультацию по поводу должной подготовки или сообщить о случаях нарушения процедуры подготовки можно, обратившись на горячую линию Командования Сил ТрО по номеру 0 800 507 028.

"Вместе с тем, по подтвержденной информации, ни один ребенок военнослужащего, фигурирующего в видео, официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не значится. Попечительство не оформлено", – говорится в сообщении.

Маляр напомнила, что мобилизация многодетных родителей может происходить исключительно с согласия лица, которое мобилизуют. Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при наличии документов, подтверждающих содержание трех или более детей в возрасте до 18 лет.

Продолжается проверка информации, озвученной в видеоролике, сообщила заместитель главы Минобороны.

10 апреля министр обороны Алексей Резников пояснил, что пока нет необходимости в проведении новой мобилизации, поскольку предыдущая еще не завершена, а с потерями в ВСУ "продолжают справляться".

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Вадим Ребрина

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