В Минобороны отреагировали на видео с "отцом пятерых детей", мобилизованным в тероборону
В интернете появилось видео, где утверждается, что в одно из подразделений территориальной обороны направили мобилизованного якобы без должной подготовки, да еще и отца пятерых детей. Командование ТрО ВСУ назначило проверку. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что информация об отцовстве военного не соответствует действительности.
Командование ТрО отмечает, что все военнослужащие после получения мобилизационного распоряжения в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах Сил ТрО ВСУ. В зависимости от здоровья и полной или ограниченной пригодности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва.
Маляр пишет, что получить консультацию по поводу должной подготовки или сообщить о случаях нарушения процедуры подготовки можно, обратившись на горячую линию Командования Сил ТрО по номеру 0 800 507 028.
"Вместе с тем, по подтвержденной информации, ни один ребенок военнослужащего, фигурирующего в видео, официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не значится. Попечительство не оформлено", – говорится в сообщении.
Маляр напомнила, что мобилизация многодетных родителей может происходить исключительно с согласия лица, которое мобилизуют. Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при наличии документов, подтверждающих содержание трех или более детей в возрасте до 18 лет.
Продолжается проверка информации, озвученной в видеоролике, сообщила заместитель главы Минобороны.
- 10 апреля министр обороны Алексей Резников пояснил, что пока нет необходимости в проведении новой мобилизации, поскольку предыдущая еще не завершена, а с потерями в ВСУ "продолжают справляться".
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