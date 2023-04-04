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Минобороны предостерегло украинцев насчет ИПСО России на тему повесток и мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 17:48
Минобороны предостерегло украинцев насчет ИПСО России на тему повесток и мобилизации - Фото
Анна Маляр (фото: Ukrinform)

Россияне прибегали к ИПСО на тему раздачи повесток в Украине с целью запугивания общества и до полномасштабного вторжения, но теперь несколько "усложнили технологию". Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр и призвала украинцев не делать "сенсаций" по инцидентам, связанным с выдачей повесток.

"Мы и до большого вторжения, каждую весну и каждую осень, фиксировали информационные кампании РФ по теме "повестки" и призыва. Технология всегда была одна. Раскрутить какую-то историю, где повестку выписали человеку с инвалидностью, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, речь идет о сути. Или они распространяли какой-то дикий текст повестки или анкеты призывника", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что Украина регулярно это опровергала, но сейчас враг "немного усложнил свою технологию" и добавляет истории об "удивительных" местах вручения повесток и "волнах" мобилизации.

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Цель этого, по словам заместителя министра обороны, – дискредитировать и сорвать работу ТЦК СП.

Она подчеркнула, что россияне пытаются манипулировать на двух вещах: страхе получения повестки и формировании общественного осуждения к работе ТЦК СП.

"Но после широкомасштабного вторжения этими ИПСО трудно на что-то или на кого повлиять. Потому что перепугать повестками после всего, что мы прошли за этот год, – тяжело. На кону – государство, и все это понимают", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что ТЦК СП выполняют сейчас стратегически важную для обороны государства задачу, и "там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения".

В таких ситуациях Маляр призывает действовать правовым путем и не делать из таких случаев сенсацию и громкие заголовки, а обращаться к самим ТЦК СП, контакты которых есть на сайте Минобороны.

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Оксана Житнюк
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