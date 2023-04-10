Резников: Генштаб справляется с компенсацией потерь, новая мобилизация не требуется
Министр обороны Алексей Резников объяснил, что пока нет необходимости в проведении новой мобилизации, поскольку предыдущая еще не завершена, а с потерями в ВСУ "продолжают справляться". Об этом он рассказал в интервью изданию Delfi.
По словам министра, в сегодняшних условиях мобилизационный план, принятый Генштабом в феврале 2022 года, не завершен и не перевыполнен, поэтому пока не нужно объявлять новую мобилизацию.
"Мы его [план] еще до конца не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию", – сказал Резников.
Также он отметил, что Генштаб продолжает справляться с компенсацией потерь, поэтому ВСУ не испытывают недостатка в живой силе.
"Генштаб с компенсацией потерь, которые мы, к сожалению, несем, продолжает справляться в спокойном, постепенном темпе, и нехватку живой силы мы, конечно, не испытываем", – сказал министр.
- В марте Резников рассказал, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что Россия прибегает к ИПСО относительно раздачи повесток в Украине.
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