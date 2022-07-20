В Молдове проведут референдум о вступлении в Евросоюз – Санду
В Молдове пройдет референдум, на котором граждане смогут высказаться о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду, пишет NewsMaker.md.
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Санду отметила, что Молдове для вступления в ЕС еще "предстоит пройти долгий путь" и что страна сможет вступить в Евросоюз только после проведения референдума.
Президент Молдовы сказала, что статус страны-кандидата на вступление – это "только первая открытая дверь", но она надеется на то, что страна сможет продвинуться в этом направлении.
"От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать", – сказала Санду и напомнила, что "некоторые страны ждали этого много лет".
Напомним, страны ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили решение предоставить Молдове и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.
- 23 июня Совет Европы предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на членство в Евросоюз.
- 14 июля Санду заявила, что Молдове необходимо перевооружение армии современным оружием на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".
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