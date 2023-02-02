В Молдове выяснили, что на их территорию упала ракета системы С-300

Обломки ракеты, найденной 14 января 2023 года в Молдове вблизи границы с Украиной, принадлежат системе ПВО С-300. Об этом сообщила министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко, передает Newsmaker.

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Ревенко отметила, что остается большой риск того, что воздушное пространство Молдовы будут пересекать российские ракеты, или они "будут случайно падать на нашу территорию после того, как их сбивают системы ПВО".

"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 года в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300", – сказала Ревенко.

14 января во фруктовом саду недалеко от Бричан патруль Пограничной полиции Молдовы обнаружил ракету. Спикер Игорь Гросу заявил, что, независимо от того, что покажет расследование падения ракеты, вина лежит на России.

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